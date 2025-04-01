FT: США и Дания готовят встречу на высоком уровне на фоне посягательств Трампа на Гренландию

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен на этой неделе проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, что станет первой встречей на высоком уровне между странами после переизбрания Дональда Трампа и его обещания "взять под контроль" датский остров Гренландия.

Об этом сообщает Financial Times, информирует "Европейская правда".

Источники издания рассказали, что Расмуссен и Рубио планируют встретиться в кулуарах встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, которая начнется в четверг.

При этом собеседники предупредили, что встреча может быть отменена из-за напряженных отношений между Копенгагеном и Вашингтоном.

По словам официальных лиц, сейчас американские и датские чиновники поддерживают минимальный дипломатический контакт.

Представитель Государственного департамента США отказался от комментариев, когда его спросили о планах встречи на этой неделе.

Как известно, в минувшую пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл на американскую военную базу в северо-западной части Гренландии, где он повторил заявления о том, что Дания является плохим союзником для острова.

Вэнс также повторил утверждение президента Дональда Трампа о том, что остров является жизненно важным для национальной безопасности США. Подавляющее большинство населения выступает против вхождения Гренландии в состав США.

Читайте также: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия.