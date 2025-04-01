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Глава МЗС Литви прибув до Києва

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Новини — Вівторок, 1 квітня 2025, 08:38 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс у вівторок, 1 квітня, прибув з візитом до Києва.

Про свій візит Будріс написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами литовського міністра, своїм візитом він хоче "висловити непохитну підтримку Литви хороброму українському народу".

"Ми й надалі стоятимемо поруч із вами у вашій боротьбі за свободу та суверенітет. Литва підтримує сильну, стійку і процвітаючу Україну в ЄС", – зазначив він.

Напередодні міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про візит до Києва свого колеги з Нідерландів Рубена Брекельманса.

А минулого тижня в Україні з візитом перебували міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, а також міністерка з праці та інтеграції Тоньє Бренна.

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