Глава МЗС Литви прибув до Києва

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс у вівторок, 1 квітня, прибув з візитом до Києва.

Про свій візит Будріс написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами литовського міністра, своїм візитом він хоче "висловити непохитну підтримку Литви хороброму українському народу".

Arrived to free #Kyiv to express Lithuania’s unwavering support to brave Ukrainian nation.



We will continue standing by your side in your fight for freedom& sovereignty.



Lithuania supports strong, resilient& prosperous #Ukraine in the EU. Razom do peremogi! 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/WOnm5fgM9S