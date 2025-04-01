Глава МЗС Литви прибув до Києва
Новини — Вівторок, 1 квітня 2025, 08:38 —
Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс у вівторок, 1 квітня, прибув з візитом до Києва.
Про свій візит Будріс написав в Х, повідомляє "Європейська правда".
За словами литовського міністра, своїм візитом він хоче "висловити непохитну підтримку Литви хороброму українському народу".
Arrived to free #Kyiv to express Lithuania’s unwavering support to brave Ukrainian nation.
We will continue standing by your side in your fight for freedom& sovereignty.
Lithuania supports strong, resilient& prosperous #Ukraine in the EU. Razom do peremogi! 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/WOnm5fgM9S– Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) April 1, 2025
"Ми й надалі стоятимемо поруч із вами у вашій боротьбі за свободу та суверенітет. Литва підтримує сильну, стійку і процвітаючу Україну в ЄС", – зазначив він.
Напередодні міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про візит до Києва свого колеги з Нідерландів Рубена Брекельманса.
А минулого тижня в Україні з візитом перебували міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, а також міністерка з праці та інтеграції Тоньє Бренна.