Глава МИД Литвы прибыл в Киев

Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис во вторник, 1 апреля, прибыл с визитом в Киев.

О своем визите Будрис написал в Х, сообщает "Европейская правда".

По словам литовского министра, своим визитом он хочет "выразить непоколебимую поддержку Литвы храброму украинскому народу".

Arrived to free #Kyiv to express Lithuania’s unwavering support to brave Ukrainian nation.



We will continue standing by your side in your fight for freedom& sovereignty.



Lithuania supports strong, resilient& prosperous #Ukraine in the EU. Razom do peremogi! 🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/WOnm5fgM9S