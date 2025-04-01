В Литве всю ночь продолжались поиски четвертого военного США

В Литве всю ночь продолжались поиски американского военного, который вместе с тремя своими коллегами находился в бронеавтомобиле M88 Hercules, который затонул в болоте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В понедельник было подтверждено, что из болота неподалеку от полигона в Пабраде вместе с затонувшим бронетранспортером были извлечены тела трех пропавших американских военных. Однако поиски четвертого военнослужащего продолжаются.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что спасатели делают все возможное, чтобы найти пропавшего американского военнослужащего.

"В этом коварном болоте будет сделано абсолютно все, чтобы мы могли быть уверены – мы проверили каждый участок", – подчеркнула она.

В свою очередь командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас рассказал, что поиски проходят в сложных условиях.

"Используем сканирование поверхности, эхолокацию, работают наши и американские водолазы. Условия сверхсложные – под водой царит кромешная темнота, ил очень густой. Если до утра результата не будет, перейдем к другим методам", – отметил он.

Спасатели работают посменно – водолазам и оборудованию требуется восстановление после каждого погружения.

Военные отмечают, что в воде высокая концентрация нефтепродуктов, которые разъедают защитные маски и костюмы.

Кроме того, ил оказывает сильное давление, поэтому долго находиться под водой чрезвычайно сложно.

Как известно, 31 марта бронемашину удалось извлечь во время масштабной спасательной операции с участием литовских, американских и польских военных, а также специалистов других литовских служб. Операция длилась несколько дней.