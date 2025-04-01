Лідер ультраправих Франції розповів, чи піде у президенти замість Ле Пен

Очільник ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Жордан Барделла розповів, чи планує брати участь у президентських перегонах у 2027 році, якщо свою кандидатуру не зможе висунути Марін Ле Пен.

Лідера французьких ультраправих цитує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Барделла зазначив, що у контексті вироку Ле Пен для початку необхідно звернутись до всіх можливих засобів у правовому полі.

"Поки ми не програли, не побороли цю несправедливість і не звернулися до всіх можливих засобів правового захисту, я відмовляюся ставити себе в цей сценарій, у цю гіпотезу", – сказав він.

На запитання про його можливу кандидатуру та сумніви, які може викликати його молодий вік, Барделла відповів: "Мені майже тридцять... Мені стільки років, скільки мені є, а це одночасно і перевага, яка не вічна, і вада, яка швидко минає".

"Я не маю жодних уроків від людей, які ділили владу протягом тридцяти років. Я такий, який є, і це не зміниться... хіба що наступного року", – додав він.

Як відомо, Марін Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади. Це означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року.

Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але поки той буде чинним, заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.

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