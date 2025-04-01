67% украинцев считают, что США устали от Украины и давят для уступок

Администрация президента США Дональда Трампа достаточно решительно цементирует неодобрительное восприятие Соединенных Штатов среди украинцев.

Это следует из опросов, проведенных КМИС, пишет "Европейская правда".

По данным опроса, проведенного с 12 по 22 марта, 67% опрошенных украинцев считают, что Соединенные Штаты устали от Украины и давят для уступок. Только 24% опрошенных отметили, что США являются союзником Украины, который хочет приемлемого мира.

В опросе, проведенном чуть раньше – с 4 февраля по 4 марта, – 48% украинцев считали, что США устали и давят для уступок.

В то же время, когда тот же вопрос задали относительно Европы, то 64% респондентов назвали ее союзником Украины, который хочет мира на приемлемых условиях. Противоположного мнения были 28% опрошенных.

Как комментирует исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, тектонические изменения во внешней политике США и изменения в риторике и действиях официальных лиц США особенно болезненны для украинцев, которые находятся в кровавой войне.

"В Украине и до 2025 года чувствовалось определенное разочарование действиями США, а администрация Дональда Трампа достаточно решительно цементирует неодобрительное восприятие США", – отметил Грушецкий.

При этом важно, что пока такое восприятие не перекидывается на Европу и последняя продолжает преимущественно восприниматься как партнер и союзник Украины.

"Впрочем, в случае недостаточно сильных шагов со стороны Европы и, в частности, в случае отсутствия достаточного прогресса по вступлению Украины в ЕС, среди украинцев могут развиться и фрустрация, и в конце концов – антизападные настроения. Этот сценарий будет сильным и разрушительным потрясением как для Украины, так и для Европы и всего Западного мира", – комментирует Грушецкий.

Кроме того, по данным КМИС, 55% украинцев считают, что при президенте США Дональде Трампе можно рассчитывать скорее на достижение несправедливого, чем справедливого мира в Украине.

Напомним, на выходных Трамп сказал в интервью NBC News, что если Россия не согласится пойти на соглашение о прекращении огня, то он введет вторичные тарифы на российскую нефть.