У Литві не пропустили через кордон кількох мігрантів з Білорусі

Литовські прикордонники не пропустили в країну п’ятьох африканців, які на кордоні із Білоруссю начебто просили притулку.

Про це написав литовський мовник LRT із посиланням на дані Державної прикордонної служби (VSAT), а також неурядової організації Sienos Grupė, яка надає допомогу мігрантам на литовському кордоні, передає "Європейська правда".

Як розповіли литовські прикордонники, на пункті пропуску "Мядінінкай" на кордоні з Білоруссю повернули назад п'ятьох іноземців, які прибули туди пізно ввечері в неділю, 30 березня.

"Перевірка документів показала, що громадяни Судану і Кенії – двоє чоловіків, дві жінки і один неповнолітній – намагалися потрапити в Литву. У них були паспорти своїх країн, але у них не було шенгенських віз і вони не відповідали умовам в'їзду в Шенгенську зону, тому ці особи не могли бути пропущені", – розповів прессекретар VSAT.

За його словами, мігрантам було наказано повернутися до Білорусі, і вони зробили це "без будь-яких серйозних інцидентів або конфліктів".

У неурядовій організації Sienos Grupė, яка надає допомогу мігрантам на литовському кордоні, стверджують, що іноземці начебто просили притулку, але прикордонники відмовилися приймати їхні заяви.

"Хоча литовська влада регулярно заявляє, що прикордонники мають компетенцію переконуватися в тому, що люди не шукають притулку, ми стикаємося з абсолютно протилежною ситуацією", – стверджує Мантаутас Шульскус, голова організації Sienos Grupė.

Він розповів, що Sienos Grupė отримала аудіозапис від громадян Судану і Кенії, на якому одна з жінок просить притулку англійською мовою, повторюючи слово "asylum" (з англійської мови – "притулок"), але чоловік, який з нею розмовляє, каже, що не розуміє, що вона говорить.

Речник VSAT, своєю чергою, наполягає, що "явного прохання [про притулок] не було".

"Я не чув запис, не зрозуміло, де він був зроблений, за яких обставин, за яких умов. Ми розглядаємо їхній нев'їзд до Литви як законний", – підсумував він.

18 грудня у Пасвальському районі Литви прикордонники затримали громадянина України, підозрюваного в незаконному перевезенні чотирьох нелегальних мігрантів з Індії.

Того ж місяця Державна прикордонна служба Литви затримала сімох мігрантів на кордоні з Білоруссю, які намагалися нелегально перетнути кордон.

Наприкінці січня писали, що п'ятьох українців судитимуть у литовському Паневяжисі за незаконне переправлення 43 громадян Афганістану, Пакистану, Непалу та Індії через литовський кордон до країни.