В Литве не пропустили через границу нескольких мигрантов из Беларуси

Литовские пограничники не пропустили в страну пятерых африканцев, которые на границе с Беларусью якобы просили убежища.

Об этом написал литовский вещатель LRT со ссылкой на данные Государственной пограничной службы (VSAT), а также неправительственной организации Sienos Grupė, которая оказывает помощь мигрантам на литовской границе, передает "Европейская правда".

Как рассказали литовские пограничники, на пункте пропуска "Мядининкай" на границе с Беларусью вернули обратно пятерых иностранцев, прибывших туда поздно вечером в воскресенье, 30 марта.

"Проверка документов показала, что граждане Судана и Кении – двое мужчин, две женщины и один несовершеннолетний – пытались попасть в Литву. У них были паспорта своих стран, но у них не было шенгенских виз и они не соответствовали условиям въезда в Шенгенскую зону, поэтому эти лица не могли быть пропущены", – рассказал пресс-секретарь VSAT.

По его словам, мигрантам было предписано вернуться в Беларусь, и они сделали это "без каких-либо серьезных инцидентов или конфликтов".

В неправительственной организации Sienos Grupė, которая оказывает помощь мигрантам на литовской границе, утверждают, что иностранцы якобы просили убежища, но пограничники отказались принимать их заявления.

"Хотя литовские власти регулярно заявляют, что пограничники имеют компетенцию убеждаться в том, что люди не ищут убежища, мы сталкиваемся с совершенно противоположной ситуацией", – утверждает Мантаутас Шульскус, глава организации Sienos Grupė.

Он рассказал, что Sienos Grupė получила аудиозапись от граждан Судана и Кении, на которой одна из женщин просит убежища на английском языке, повторяя слово "asylum" (с английского языка – "убежище"), но мужчина, который с ней разговаривает, говорит, что не понимает, что она говорит.

Представитель VSAT, в свою очередь, настаивает, что "явной просьбы [об убежище] не было".

"Я не слышал запись, не понятно, где она была сделана, при каких обстоятельствах, при каких условиях. Мы рассматриваем их невъезд в Литву как законный", – подытожил он.

18 декабря в Пасвальском районе Литвы пограничники задержали гражданина Украины, подозреваемого в незаконной перевозке четырех нелегальных мигрантов из Индии.

В том же месяце Государственная пограничная служба Литвы задержала семерых мигрантов на границе с Беларусью, которые пытались нелегально пересечь границу.

В конце января писали, что пятерых украинцев будут судить в литовском Паневяжисе за незаконную переправку 43 граждан Афганистана, Пакистана, Непала и Индии через литовскую границу в страну.