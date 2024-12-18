У Литві затримали українця, який перевозив нелегалів з Індії

У Пасвальському районі Литви прикордонники затримали громадянина України, підозрюваного в незаконному перевезенні чотирьох нелегальних мігрантів з Індії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Відомо, що іноземці подали заяву про надання їм притулку в Латвії, але, як це часто буває в подібних випадках, залишили країну, не отримавши рішення за своїми заявами.

Автомобіль Renault Megan, який в'їхав до Литви з Латвії, прикордонники зупинили для перевірки в Пасвальському районі минулої п'ятниці.

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Транспортним засобом із латвійськими номерами керував 48-річний українець, який має тимчасову посвідку на проживання в Латвії. У машині перебували ще четверо пасажирів, усі чоловіки. Після перевірки прикордонниками з'ясувалося, що водій перевозив чотирьох іноземців – двох 22-річних, 23-річних і 43-річних громадян Індії.

Ні в кого з цих чоловіків не було документів, що дають право на в'їзд і перебування в Литві та Шенгенській зоні. Вони передали співробітникам литовської прикордонної служби особисті документи прохачів притулку в Латвії.

Згідно із законодавством, індійці не могли залишати Латвію, поки їхні заяви перебувають у стадії розгляду.

Поширена така схема, коли мігранти, які в'їжджають до ЄС із Білорусі, просять притулку в першій країні ЄС, а після початку процедур шукають можливості втекти в Західну Європу. Латвія і Литва є для нелегалів лише транзитними державами.

Водій автомобіля відомий прикордонникам, він понад рік тому вже був засуджений у Литві за порушення порядку перевезення акцизних товарів.

Розпочато досудове розслідування за фактом незаконного перевезення людей через державний кордон. За подібне злочинне діяння закон передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

У листопаді повідомлялося, що з початку цього року у Польщі затримали 195 громадян України за сприяння нелегальним мігрантам у незаконному перетині кордону з Білоруссю.

Нещодавно польські прикордонники разом із Європолом затримали 11 організаторів незаконного перетину польського кордону з Білорусі. Серед затриманих були громадяни України.