Санду про вибори у Румунії: не хочемо, щоб партнери в Бухаресті отримували вказівки з Москви

Президентка Молдови Майя Санду сподівається зберегти тісні відносини з Румунією після майбутніх президентських виборів у країні.

Її слова цитує NewsMaker, передає "Європейська правда".

Лідерка Молдови висловила сподівання на те, що партнери у Бухаресті не будуть отримувати "вказівки" із Росії.

"Останнє, чого б нам хотілося, це щоб партнери в Бухаресті отримували вказівки з Москви", – сказала вона.

Санду наголосила, що Молдова хоче й надалі "підтримувати чудові партнерські відносини із Румунією", а також – розраховувати на неї, як Молдова робить це зараз і в останні роки.

"Румунія – сильна, демократична, проєвропейська держава. Але існує ризик, зокрема для більш консолідованих демократій. Я вірю, що громадяни зможуть мобілізуватися і подолати ці ситуації", – заявила президентка Молдови.

Вона висловила сподівання, що президентом Румунії оберуть політика з проєвропейськими поглядами, який підтримає Молдову на шляху до європейської інтеграції.

"Нам потрібен президент (Румунії, – Ред.), з яким ми зможемо продовжувати працювати, якого зможемо підтримувати, який продовжить просувати вступ Молдови до ЄС. У нас серйозні плани: побудувати мости, автомагістраль, провести економічну інтеграцію, навести лад на митниці, щоб не втрачати стільки часу. Для цих амбітних проєктів нам потрібен надійний партнер", – підсумувала Санду.

У грудні 2024 року Конституційний суд Румунії скасував перший тур президентських виборів, пославшись на докази втручання з боку Росії.

Переможцю того туру виборів, антизахідному політику і прихильнику теорій змов Келіну Джорджеску, заборонили брати участь у повторних виборах президента.

Румунський політик Джордже Сіміон нещодавно став єдиним кандидатом від ультраправих на президентських виборах у травні після того, як його політична союзниця за домовленістю зняла свою кандидатуру.

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