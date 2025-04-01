Санду о выборах в Румынии: не хотим, чтобы партнеры в Бухаресте получали указания из Москвы

Президент Молдовы Майя Санду надеется сохранить тесные отношения с Румынией после предстоящих президентских выборов в стране.

Ее слова цитирует NewsMaker, передает "Европейская правда".

Лидер Молдовы выразила надежду на то, что партнеры в Бухаресте не будут получать "указания" из России.

"Последнее, чего бы нам хотелось, это чтобы партнеры в Бухаресте получали указания из Москвы", – сказала она.

Санду подчеркнула, что Молдова хочет и в дальнейшем "поддерживать прекрасные партнерские отношения с Румынией", а также – рассчитывать на нее, как Молдова делает это сейчас и в последние годы.

"Румыния – сильное, демократическое, проевропейское государство. Но существует риск, в частности для более консолидированных демократий. Я верю, что граждане смогут мобилизоваться и преодолеть эти ситуации", – заявила президент Молдовы.

Она выразила надежду, что президентом Румынии выберут политика с проевропейскими взглядами, который поддержит Молдову на пути к европейской интеграции.

"Нам нужен президент (Румынии, – Ред.), с которым мы сможем продолжать работать, которого сможем поддерживать, который продолжит продвигать вступление Молдовы в ЕС. У нас серьезные планы: построить мосты, автомагистраль, провести экономическую интеграцию, навести порядок на таможне, чтобы не терять столько времени. Для этих амбициозных проектов нам нужен надежный партнер", – подытожила Санду.

В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил первый тур президентских выборов, сославшись на доказательства вмешательства со стороны России.

Победителю того тура выборов, антизападному политику и стороннику теорий заговоров Келину Джорджеску, запретили участвовать в повторных выборах президента.

Румынский политик Джордже Симион недавно стал единственным кандидатом от ультраправых на президентских выборах в мае после того, как его политическая союзница по договоренности сняла свою кандидатуру.

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