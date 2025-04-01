ЗМІ: віцепрезидент США відвідає Італію наприкінці квітня

Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує відвідати Італію наприкінці цього місяця.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося з інформацією, яку надало посольство США в Римі Міністерству закордонних справ Італії, пише "Європейська правда".

Посольство США в Римі повідомило МЗС Італії про плани віцепрезидента у вівторок, 1 квітня.

Один зі посадовців, який говорив на умовах анонімності, розповів агентству, що плани перебувають у процесі розробки і можуть змінитися до того, як будуть остаточно затверджені.

За попереднім графіком Венс перебуватиме в Римі з 18 по 20 квітня – це дати, що збігаються зі Страсною п'ятницею до Великодньої неділі.

Зазначається, що американські дипломати попросили своїх італійських колег скоординувати зустріч з прем’єр-міністеркою країни Джорджею Мелоні, яка заявила, що також має намір відвідати Білий дім. Однак дата візиту ще не визначена.

Нещодавно Мелоні наголосила на важливості трансатлантичної єдності і зазначила, що погоджується з деякими коментарями віцепрезидента США про Європу.

Нагадаємо, нещодавно Венс відвідав Гренландію разом зі своєю дружиною Ушею і поспілкувався з військовослужбовцями на військовій базі Пітуффік на північно-західному узбережжі Гренландії. Перебуваючи там, він сказав, що Данія "погано попрацювала на користь народу Гренландії".

Венс також повторив твердження президента Трампа про те, що острів є життєво важливим для національної безпеки США. Переважна більшість населення виступає проти входження Гренландії до складу США.

Наступного дня після візиту Венса до Гренландії кілька сотень людей зібрались біля американського посольства у Копенгагені, висловлюючи протест проти намірів США взяти під контроль Гренландію.