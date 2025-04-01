СМИ: вице-президент США посетит Италию в конце апреля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Италию в конце этого месяца.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое ознакомилось с информацией, предоставленной посольством США в Риме Министерству иностранных дел Италии, пишет "Европейская правда".

Посольство США в Риме сообщило МИД Италии о планах вице-президента во вторник, 1 апреля.

Один из чиновников, который говорил на условиях анонимности, рассказал агентству, что планы находятся в процессе разработки и могут измениться до того, как будут окончательно утверждены.

По предварительному графику Вэнс будет находиться в Риме с 18 по 20 апреля – это даты, совпадающие со Страстной пятницей до Пасхального воскресенья.

Отмечается, что американские дипломаты попросили своих итальянских коллег скоординировать встречу с премьер-министром страны Джорджей Мелони, которая заявила, что также намерена посетить Белый дом. Однако дата визита еще не определена.

Недавно Мелони подчеркнула важность трансатлантического единства и отметила, что соглашается с некоторыми комментариями вице-президента США о Европе.

Напомним, недавно Вэнс посетил Гренландию вместе со своей женой Ушей и пообщался с военнослужащими на военной базе Питуффик на северо-западном побережье Гренландии. Находясь там, он сказал, что Дания "плохо поработала в пользу народа Гренландии".

Вэнс также повторил утверждение президента Трампа о том, что остров является жизненно важным для национальной безопасности США. Подавляющее большинство населения выступает против вхождения Гренландии в состав США.

На следующий день после визита Вэнса в Гренландию несколько сотен человек собрались возле американского посольства в Копенгагене, выражая протест против намерений США взять под контроль Гренландию.