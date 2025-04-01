Британія продовжила контракт з італійською компанією на обслуговування гелікоптерів Merlin

Італійська оборонна компанія Leonardo отримала від британського уряду продовження контракту на 165 млн фунтів стерлінгів (близько $213,2 млн) на обслуговування флоту Королівського військово-морського флоту з 54 гелікоптерів Merlin.

Про це пише газета The Guardian із посиланням на заяву уряду британського прем’єра Кіра Стармера та компанії Leonardo, пише "Європейська правда".

Уряд Стармера, який планує збільшити військові витрати до 2,5% валового внутрішнього продукту до 2027 року, заявив, що угода з Leonardo допоможе зміцнити національну безпеку.

У Leonardo заявили, що продовження контракту допоможе підтримати 1000 робочих місць, в тому числі 200 робітників на заводі в Йовілі в Сомерсеті, а також 800 робочих місць у більш широкому ланцюжку поставок у Британії.

Фото: Міноборони Британії

Угода також підтримає робочі місця на авіабазі Королівських ВМС в Калдроузі в Корнуоллі.

Міністерство оборони описало вертольоти Merlin як "мисливців за підводними човнами", які "здатні перехоплювати піратів і наркоторговців, рятувати життя потерпілих моряків і доставляти вантажі і людей".

Міністерка оборонних закупівель і промисловості Марія Ігл зазначила, що ця інвестиція "демонструє непохитну відданість підтримці передових оборонних сил і засобів, які забезпечують нашу безпеку, водночас використовуючи оборону як рушій економічного зростання".

У вересні Королівський флот Великої Британії заявив, що одна людина загинула в результаті інциденту, коли вертоліт Merlin впав у протоку Ла-Манш під час навчань.

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