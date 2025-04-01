Британия продлила контракт с итальянской компанией на обслуживание вертолетов Merlin

Итальянская оборонная компания Leonardo получила от британского правительства продление контракта на 165 млн фунтов стерлингов (около $213,2 млн) на обслуживание флота Королевского военно-морского флота из 54 вертолетов Merlin.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на заявление правительства британского премьера Кира Стармера и компании Leonardo, пишет "Европейская правда".

Правительство Стармера, которое планирует увеличить военные расходы до 2,5% валового внутреннего продукта до 2027 года, заявило, что соглашение с Leonardo поможет укрепить национальную безопасность.

В Leonardo заявили, что продление контракта поможет поддержать 1000 рабочих мест, в том числе 200 рабочих на заводе в Йовиле в Сомерсете, а также 800 рабочих мест в более широкой цепочке поставок в Британии.

Фото: Минобороны Британии

Соглашение также поддержит рабочие места на авиабазе Королевских ВМС в Калдроузе в Корнуолле.

Министерство обороны описало вертолеты Merlin как "охотников за подводными лодками", которые "способны перехватывать пиратов и наркоторговцев, спасать жизни пострадавших моряков и доставлять грузы и людей".

Министр оборонных закупок и промышленности Мария Игл отметила, что эта инвестиция "демонстрирует непоколебимую приверженность поддержке передовых оборонных сил и средств, которые обеспечивают нашу безопасность, в то же время используя оборону как двигатель экономического роста".

В сентябре Королевский флот Великобритании заявил, что один человек погиб в результате инцидента, когда вертолет Merlin упал в пролив Ла-Манш во время учений.

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