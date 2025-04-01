Швеція закупить чотири військово-транспортні літаки C-390

Швеція планує придбати кілька транспортних літаків C-390 для своїх збройних сил, уклавши відповідну угоду з Нідерландами та Австрією.

Про це написало агентство Reuters із посиланням на заяву уряду країни, передає "Європейська правда".

У вівторок, 1 квітня, уряд Швеції заявив, що планує придбати у компанії Embraer чотири транспортні літаки C-390 для своїх збройних сил, уклавши відповідну угоду з Нідерландами та Австрією.

Минулого року Швеція заявила, що обрала C-390 Millennium компанії Embraer як свій наступний військовий вантажний літак, але тоді не повідомила, скільки саме літаків вона замовить.

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C-390 Millenium – бразильський реактивний двомоторний військово-транспортний літак середньої дальності, який призначений для транспортування вантажу та війська, медичної евакуації, пошуково-рятувальних операцій, дозаправки в повітрі (винищувачі та вертольоти), та повітряного пожежогасіння.

Італійська оборонна компанія Leonardo отримала від британського уряду продовження контракту на 165 млн фунтів стерлінгів (близько $213,2 млн) на обслуговування флоту Королівського військово-морського флоту з 54 гелікоптерів Merlin.