Швеция закупит четыре военно-транспортных самолета C-390

Швеция планирует приобрести несколько транспортных самолетов C-390 для своих вооруженных сил, заключив соответствующее соглашение с Нидерландами и Австрией.

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства страны, передает "Европейская правда".

Во вторник, 1 апреля, правительство Швеции заявило, что планирует приобрести у компании Embraer четыре транспортных самолета C-390 для своих вооруженных сил, заключив соответствующее соглашение с Нидерландами и Австрией.

В прошлом году Швеция заявила, что выбрала C-390 Millennium компании Embraer в качестве своего следующего военного грузового самолета, но тогда не сообщила, сколько именно самолетов она закажет.

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C-390 Millenium – бразильский реактивный двухмоторный военно-транспортный самолет средней дальности, который предназначен для транспортировки груза и войска, медицинской эвакуации, поисково-спасательных операций, дозаправки в воздухе (истребители и вертолеты), и воздушного пожаротушения.

Итальянская оборонная компания Leonardo получила от британского правительства продление контракта на 165 млн фунтов стерлингов (около $213,2 млн) на обслуживание флота Королевского военно-морского флота из 54 вертолетов Merlin.