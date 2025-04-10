Пограничное агентство ЕС угрожает сократить финансирование Греции

Греция может потерять финансирование от Frontex, поскольку пограничное агентство ЕС расследует 12 открытых дел о потенциальных нарушениях прав человека мигрантов на ее границах, что является наибольшим количеством расследований, которые ведутся в отношении стран-членов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Большинство открытых дел связаны с принудительным перемещением тысяч людей греческими миграционными службами на сухопутных и морских границах – практика, известная под названием "pushbacks", которая является незаконной согласно Конвенции ООН о статусе беженцев и международному праву.

Frontex заявил, что предоставит Греции конкретные предложения для выполнения – с потенциальными последствиями, если их проигнорируют.

"Исполнительный директор Frontex заявил, что он ожидает, что все эти рекомендации будут выполнены. В противном случае он рассмотрит возможность сокращения или урезания финансирования", – сказал Крис Боровски, представитель пограничного агентства ЕС Frontex. Эти совместно финансируемые активы касаются ряда кораблей греческой береговой охраны.

В январе 2025 года Европейский суд по правам человека признал греческие власти виновными в проведении систематических "выталкиваний" мигрантов и нарушении законодательства о правах человека в этом процессе. Ранее ЕС призвал Грецию расследовать обвинения в том, что власти страны бросают мигрантов в море и депортируют их.

В прошлом году Греция зарегистрировала более 60 тысяч нелегальных мигрантов – почти на 50% больше, чем в 2023 году.

Благотворительные организации и правозащитные группы мигрантов неоднократно обвиняли греческую береговую охрану и полицию в том, что они незаконно препятствуют мигрантам искать убежища, тайно возвращая их в турецкие воды.