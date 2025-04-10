Во время военных учений в Германии погиб солдат из Нидерландов

В Германии во время крупных армейских учений погиб нидерландский солдат.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Минобороны сообщило, что 21-летний солдат, вероятно, погиб в результате несчастного случая. Больше подробностей об инциденте не сообщается.

Командир части погибшего солдата, бригадный генерал Гертьян Кой, говорит, что он опустошен смертью: "Это глубоко затрагивает всех нас. Наши мысли с его близкими".

21-летний молодой человек служил в 13-й легкой бригаде из города Оиршот в Брабанте. Он участвовал в учениях "Бастионный лев" на полигоне Гюз Альтмарк, расположенном примерно в 150 километрах к западу от Берлина. Это крупнейшие учения для армии в этом году: в них участвуют около 4 тысяч солдат из трех стран. После гибели солдата учения были приостановлены.

Немецкая полиция проводит расследование при поддержке Королевской военной полиции Нидерландов. В то же время Инспекция по вопросам безопасности в сфере обороны также начала следственную проверку.

Напомним, 3 апреля в Вильнюсе состоялась церемония прощания с четырьмя американскими военными, которые погибли во время учений на литовском полигоне.

Об исчезновении четырех военных США с бронемашиной M88 Hercules на полигоне в Литве стало известно 25 марта. Впоследствии ее идентифицировали на дне болотистого водоема.

31 марта из болота были извлечены тела трех пропавших американских военных, а впоследствии нашли и тело четвертого солдата.