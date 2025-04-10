В Латвии могут появиться мобильные бомбоубежища

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис рассказал, что в стране могут обустроить мобильные бомбоубежища.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Козловскис отметил необходимость улучшения системы гражданской обороны, в частности создание системы убежищ.

Он подчеркнул, что Латвия когда-то допустила ошибку, отказавшись от развития такой системы.

Поскольку невозможно быстро переоборудовать имеющиеся здания под убежища, министр указал на мобильные укрытия как один из возможных вариантов.

Козловскис рассказал, что в Латвии, очевидно, есть места, где может понадобиться такое решение – например, возле государственных учреждений.

В то же время глава МВД признал, что не изучал детально вместимость и стоимость доступных на рынке мобильных укрытий.

Он также отметил, что создание укрытий – это комплексная задача, и, возможно, для этого можно будет привлечь финансирование Европейского Союза.

В середине марта Сейм в первом чтении поддержал поправки к Закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают обязательное строительство укрытий для отдельных групп зданий, а также регулируют создание, переоборудование и использование убежищ в случае войны или катастрофы.

Сейчас в Латвии не действует ни одного нормативного акта, который регулировал бы создание, адаптацию и использование убежищ в случае вооруженного конфликта или стихийного бедствия.

Напомним, Швеция объявила о выделении 100 млн крон (10 млн долларов) на проверку и реконструкцию укрытий гражданской защиты.

Тем временем в Румынии палата аудиторов выяснила, что имеющиеся укрытия гражданской защиты в стране – в очень недостаточном количестве и неудовлетворительном состоянии.