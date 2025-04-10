У Варшаві евакуйовували школу через розпечений метал, що почав диміти

У польській столиці Варшаві близько 200 учнів та вчителів змушені були перервати заняття через токсичний дим, причиною якого виявився розжарений метал.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У четвер 10 квітня близько 9 години ранку пожежники поїхали на виклик до однієї з початкових шкіл через сильне задимлення. З будівлі евакуювали дітей, вчителів та інший персонал – загалом близько 200 осіб.

Згодом повідомили, що причиною диму виявилось не займання, а "розпечена субстанція", через яку на місце викликали ще й спеціалістів з роботи з хімічними речовинами.

"Була ідентифікована субстанція, що спричинила задимлення – то суміш алюмінію з залізом. Температура на момент прибуття на місце становила понад 300°C. Субстанцію забрали з будівлі, коли її температура знизилася до 30 градусів. В операції, що тривала понад 4 години, були задіяні шість пожежних бригад", – повідомили в пожежно-рятувальній службі.

У якій ролі та у складі якого обладнання металева "субстанція" перебувала у школі, наразі не повідомляють.

У Німеччині ввечері 9 квітня сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва пластмас.

21 березня лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припиняв роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції.