В Варшаве эвакуировали школу из-за раскаленного металла, который начал дымиться

В польской столице Варшаве около 200 учеников и учителей вынуждены были прервать занятия из-за токсичного дыма, причиной которого оказался раскаленный металл.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В четверг 10 апреля около 9 часов утра пожарные поехали на вызов в одну из начальных школ из-за сильного задымления. Из здания эвакуировали детей, учителей и другой персонал – всего около 200 человек.

Позже сообщили, что причиной дыма оказалось не возгорание, а "раскаленная субстанция", из-за которой на место вызвали еще и специалистов по работе с химическими веществами.

"Была идентифицирована субстанция, вызвавшая задымление – это смесь алюминия с железом. Температура на момент прибытия на место составляла более 300°C. Вещество забрали из здания, когда его температура снизилась до 30 градусов. В операции, длившейся более 4 часов, были задействованы шесть пожарных бригад", – сообщили в пожарно-спасательной службе.

В какой роли и в составе какого оборудования металлическая "субстанция" находилась в школе, пока не сообщается.

В Германии вечером 9 апреля произошел масштабный пожар на заводе по производству пластмасс.

21 марта лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекращал работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции.