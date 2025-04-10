Президент Литви закликав посилити санкції проти Росії після удару по Кривому Рогу

Президент Литви Гітанас Науседа закликав ЄС і США посилити санкції проти Росії після ракетної атаки по Кривому Рогу, внаслідок якої, зокрема загинули дев'ять дітей.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

У четвер Науседа відвідав посольство України у Вільнюсі, де лишив запис у книзі співчуттів у зв’язку з атакою РФ на Кривий Ріг.

"Незважаючи на зусилля президента Сполучених Штатів Америки, на території України тривають воєнні злочини, і особливо боляче бачити, як страждають невинні діти, життя яких обриває жорстока рука агресора, коли у них все життя попереду, – сказав він журналістам.

За його словами, міжнародна спільнота "продовжить докладати всіх зусиль, щоб притягнути Росію до відповідальності за те, що вона зробила в Україні, щоб тиск на Росію не послаблювався, а навпаки, щоб ми продовжували затягувати пасок навколо російської економіки".

"Якщо та чи інша країна іноді трохи дрейфує, це не означає, що у нас немає єдиної і дуже чіткої ціннісної позиції щодо Росії", – наголосив Науседа.

Президент Литви заявив, що необхідно домагатися припинення вогню в Україні, але робити це "не зі смиренням і не з простягнутою рукою".

"В України є свої вимоги, в України є свої принципи, і їх не можна ігнорувати. Це наша позиція, і ми будемо продовжувати послідовно її представляти", – резюмував він.

Нагадаємо, увечері 4 квітня РФ завдала балістичного удару по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок чого загинули 20 осіб, серед яких 9 – діти. Ще понад сім десятків людей отримали поранення.

6 квітня західні посольства у Києві приєднались до загальнонаціональної жалоби за загиблими у Кривому Розі.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що подібними діями Росія немов насміхається над пропозиціями перемир’я.