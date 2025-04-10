Президент Литвы призвал усилить санкции против России после удара по Кривому Рогу

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС и США усилить санкции против России после ракетной атаки по Кривому Рогу, в результате которой, в частности погибли девять детей.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

В четверг Науседа посетил посольство Украины в Вильнюсе, где оставил запись в книге соболезнований в связи с атакой РФ на Кривой Рог.

"Несмотря на усилия президента Соединенных Штатов Америки, на территории Украины продолжаются военные преступления, и особенно больно видеть, как страдают невинные дети, жизнь которых обрывает жестокая рука агрессора, когда у них вся жизнь впереди, – сказал он журналистам.

По его словам, международное сообщество "продолжит прилагать все усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что она сделала в Украине, чтобы давление на Россию не ослаблялось, а наоборот, чтобы мы продолжали затягивать пояс вокруг российской экономики".

"Если та или иная страна иногда немного дрейфует, это не означает, что у нас нет единой и очень четкой позиции в отношении России, которая стоит на ценностях", – подчеркнул Науседа.

Президент Литвы заявил, что необходимо добиваться прекращения огня в Украине, но делать это "не со смирением и не с протянутой рукой".

"У Украины есть свои требования, у Украины есть свои принципы, и их нельзя игнорировать. Это наша позиция, и мы будем продолжать последовательно ее представлять", – резюмировал он.

Напомним, вечером 4 апреля РФ нанесла баллистический удар по жилому кварталу Кривого Рога, в результате чего погибли 20 человек, среди которых 9 – дети. Еще более семи десятков человек получили ранения.

6 апреля западные посольства в Киеве присоединились к общенациональному трауру по погибшим в Кривом Роге.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что подобными действиями Россия словно насмехается над предложениями перемирия.