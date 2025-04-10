У Німеччині одна з трьох партій коаліції схвалила угоду про співпрацю

Християнсько-соціальний союз (ХСС) Німеччини став першою з трьох партій майбутньої коаліції, яка схвалила коаліційну угоду, представлену напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Коаліційну угоду одноголосно схвалили на зустрічі керівництва партії, членів ХСС у федеральному та земельних парламентах у четвер, 10 квітня.

Християнсько-демократичний союз, який очолює майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, ухвалить рішення про заплановану коаліцію на партійній конференції орієнтовно 28 квітня.

Що стосується третьої партії майбутньої коаліції, соціал-демократів (СДПН), то там протягом 15-29 квітня триватиме опитування 358 тисяч членів партії.

Нагадаємо, напередодні блок консерваторів ХДС/ХСС і СДПН оголосили про погодження коаліційної угоди.

Вона ще має бути обговорена окремо кожною з партій коаліції, й тільки після їхнього схвалення можливе офіційне формування нового уряду. Фрідріха Мерца можуть затвердити канцлером Німеччини на початку травня.

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