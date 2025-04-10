В Германии одна из трех партий коалиции одобрила соглашение о сотрудничестве

Христианско-социальный союз (ХСС) Германии стал первой из трех партий будущей коалиции, которая одобрила коалиционное соглашение, представленное накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Коалиционное соглашение единогласно одобрили на встрече руководства партии, членов ХСС в федеральном и земельных парламентах в четверг, 10 апреля.

Христианско-демократический союз, который возглавляет будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, примет решение о запланированной коалиции на партийной конференции ориентировочно 28 апреля.

Что касается третьей партии будущей коалиции, социал-демократов (СДПГ), то там в течение 15-29 апреля будет продолжаться опрос 358 тысяч членов партии.

Напомним, накануне блок консерваторов ХДС/ХСС и СДПГ объявили о согласовании коалиционного соглашения.

Оно еще должно быть обсуждено отдельно каждой из партий коалиции, и только после их одобрения возможно официальное формирование нового правительства. Фридриха Мерца могут утвердить канцлером Германии в начале мая.

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