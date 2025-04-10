В Британии арестовали активистов Greenpeace за акцию возле посольства США
Новости — Четверг, 10 апреля 2025, 16:51 —
Полиция Лондона арестовала по меньшей мере пять человек после того, как активисты Greenpeace вылили красную краску в пруд возле посольства США в четверг в знак протеста против продажи оружия Израилю.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
Группа заявила, что десяток активистов вылили 300 литров биологически разлагаемого красителя в пруд возле посольства из контейнеров, на которых была надпись "Прекратите вооружать Израиль".
В полиции заявил, что активистов арестовали по подозрению в преступном вандализме и заговоре с целью причинения преступного вреда.
Британская ячейка Greenpeace сообщила, что были арестованы шесть человек, включая одного из руководителей организации.
Greenpeace призывает правительства Великобритании и США ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, который в прошлом месяце возобновил наступление в Газе.
Активисты кампании в Великобритании критикуют аресты протестующих в защиту климата и пропалестинских активистов.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп "полностью поддерживает " возобновление Израилем воздушных и наземных операций в секторе Газа.
СМИ также сообщали, что администрация Трампа дала зеленый свет на продажу Израилю более 20 тысяч штурмовых винтовок американского производства.