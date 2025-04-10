В Британии арестовали активистов Greenpeace за акцию возле посольства США

Полиция Лондона арестовала по меньшей мере пять человек после того, как активисты Greenpeace вылили красную краску в пруд возле посольства США в четверг в знак протеста против продажи оружия Израилю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Группа заявила, что десяток активистов вылили 300 литров биологически разлагаемого красителя в пруд возле посольства из контейнеров, на которых была надпись "Прекратите вооружать Израиль".

Greenpeace

Greenpeace

В полиции заявил, что активистов арестовали по подозрению в преступном вандализме и заговоре с целью причинения преступного вреда.

Британская ячейка Greenpeace сообщила, что были арестованы шесть человек, включая одного из руководителей организации.

Greenpeace призывает правительства Великобритании и США ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, который в прошлом месяце возобновил наступление в Газе.

Активисты кампании в Великобритании критикуют аресты протестующих в защиту климата и пропалестинских активистов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп "полностью поддерживает " возобновление Израилем воздушных и наземных операций в секторе Газа.

СМИ также сообщали, что администрация Трампа дала зеленый свет на продажу Израилю более 20 тысяч штурмовых винтовок американского производства.