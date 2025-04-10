В ЄС пояснили, чому відмовили Литві й Естонії у фінансуванні "стіни дронів"
У Єврокомісії пояснили причину відмови у фінансуванні "стіни безпілотників" на кордонах, яке запитували Литва й Естонія.
Про це йдеться у відповіді ЄК на запит Delfi, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначили в Єврокомісії, проєкт Естонії в партнерстві з Литвою про "стіну дронів" не пройшов відбір експертів у рамках конкурсу Генерального директорату з питань міграції та внутрішніх справ Єврокомісії (DG HOME).
На конкурс для підтримки Спільних оперативних партнерств із запобігання та боротьби з незаконним ввезенням мігрантів із компетентними органами третіх країн надійшло вісім пропозицій.
З них чотири відібрали для фінансування. Пропозиції переможців опублікують пізніше на Порталі фінансування та тендерів після підписання грантової угоди з Єврокомісією.
"Пропозиція про "стіну з дронів" не була обрана за результатами оцінки експертів, оскільки вона не відповідала пріоритетам і цілям конкурсу", – пояснили у запиті.
Водночас у Єврокомісії наголосили, що це не виключає можливості фінансування проєкту з інших джерел.
"Литва, як і всі держави-члени, матиме можливість подати заявку на інші можливості фінансування в майбутньому в рамках фондів із внутрішніх справ і відповідно до пріоритетів і цілей окремих конкурсів", – додали в ЄК.
7 квітня стало відомо, що ЄС відмовив Литві та Естонії у фінансуванні запропонованого ними проєкту "стіни безпілотників" для захисту своїх кордонів.
Коментуючи це, литовський прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас висловив жаль щодо того, що ці питання доведеться вирішувати на національному рівні та за кошти платників податків.