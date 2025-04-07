ЄС відмовив Литві та Естонії у фінансуванні проєкту "стіни безпілотників"

Європейський Союз відмовив Литві та Естонії у фінансуванні запропонованого ними проєкту "стіни безпілотників" для захисту своїх кордонів.

Про це Міністерство внутрішніх справ Литви повідомило ЗМІ, передає мовник LRT, пише "Європейська правда".

Як розповіли у литовському оборонному відомстві, естонські та литовські прикордонні служби подали спільну заявку на отримання фінансування ЄС для розробки "стіни безпілотників" уздовж кордону, але проєкт не отримав фінансування.

"Естонія була основним заявником, а Литва – партнером", – розповіли там.

Прикордонна служба Литви (VSAT) повідомила, що Брюссель відхилив заявку на фінансування на початку березня.

Наприкінці березня інформували, що Литва за прикладом Польщі розглядає можливість встановлення протипіхотних мін на кордонах з Росією та Білоруссю.

Нещодавно писали, що Естонія планує створити систему захисту проти балістичних ракет, закупивши системи протиповітряної оборони великої дальності.

Повідомляли також, що Центр оборонних інвестицій (RKIK) Естонії підписав контракт з угорською оборонною компанією Pro Patria Electronics на придбання радарних систем.