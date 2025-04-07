У Литві заявили: без підтримки ЄС "стіну дронів" доведеться будувати власним коштом

Після того, як Литва та Естонія не отримали фінансування від Європейського Союзу на "стіну безпілотників", литовський прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас висловив жаль щодо того, що ці питання доведеться вирішувати на національному рівні та за кошти платників податків.

Про це він заявив у понеділок, 7 квітня, під час спілкування із журналістами, цитує литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

7 квітня стало відомо, що ЄС відмовив Литві та Естонії у фінансуванні запропонованого ними проєкту "стіни безпілотників" для захисту своїх кордонів.

"Очевидно, що навіть у Брюсселі ми не маємо єдиного погляду на те, що роблять держави-члени ЄС. І залишається тільки шкодувати, що з цими питаннями доведеться справлятися силами та ресурсами наших національних держав", – сказав Палуцкас.

Він зазначив, що через те, що Європа велика й інтереси різні – те, що є важливим для Литви, не є важливим для Європи.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, дрони та інші інноваційні технології є необхідністю для організації роботи Служби охорони державного кордону з огляду на змінену безпекову ситуацію в регіоні.

На запитання, чи не є рішення ЄС розчаруванням, з огляду на те, що кошти Литви спрямовуються на інші потреби, Палуцкас відповів, що все ж слід радіти навіть тим коштам, які вдається отримати.

"Добре, що щось фінансується, бо це дозволяє спрямовувати наші ресурси туди, де є інші потреби, які, можливо, не є пріоритетними для Європи", – сказав він.

Наприкінці березня інформували, що Литва за прикладом Польщі розглядає можливість встановлення протипіхотних мін на кордонах з Росією та Білоруссю.

Нещодавно писали, що Естонія планує створити систему захисту проти балістичних ракет, закупивши системи протиповітряної оборони великої дальності.

Повідомляли також, що Центр оборонних інвестицій (RKIK) Естонії підписав контракт з угорською оборонною компанією Pro Patria Electronics на придбання радарних систем.