В ЕС объяснили, почему отказали Литве и Эстонии в финансировании "стены дронов"
В Еврокомиссии объяснили причину отказа в финансировании "стены беспилотников" на границах, которое запрашивали Литва и Эстония.
Об этом говорится в ответе ЕК на запрос Delfi, сообщает "Европейская правда".
Как отметили в Еврокомиссии, проект Эстонии в партнерстве с Литвой о "стене дронов" не прошел отбор экспертов в рамках конкурса Генерального директората по вопросам миграции и внутренних дел Еврокомиссии (DG HOME).
На конкурс для поддержки Совместных оперативных партнерств по предотвращению и борьбе с незаконным ввозом мигрантов с компетентными органами третьих стран поступило восемь предложений.
Из них четыре отобрали для финансирования. Предложения победителей опубликуют позже на Портале финансирования и тендеров после подписания грантового соглашения с Еврокомиссией.
"Предложение о "стене из дронов" не было выбрано по результатам оценки экспертов, поскольку оно не соответствовало приоритетам и целям конкурса", – пояснили в запросе.
В то же время в Еврокомиссии отметили, что это не исключает возможности финансирования проекта из других источников.
"Литва, как и все государства-члены, будет иметь возможность подать заявку на другие возможности финансирования в будущем в рамках фондов по внутренним делам и в соответствии с приоритетами и целями отдельных конкурсов", – добавили в ЕК.
7 апреля стало известно, что ЕС отказал Литве и Эстонии в финансировании предложенного ими проекта "стены беспилотников" для защиты своих границ.
Комментируя это, литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас выразил сожаление по поводу того, что эти вопросы придется решать на национальном уровне и за счет налогоплательщиков.