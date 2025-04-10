На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей до мая ограничили движение

На автомобильном пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей временно ограничили движение транспорта из-за ремонтных работ.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, пишет "Европейская правда".

Как отметили в ГПСУ, в Шегинях временно ограничили выезд и въезд в Украину грузового транспорта и выезд из Украины легковых автомобилей.

"Ограничения в движении связаны с реконструкцией пункта пропуска и ремонтными работами, которые предварительно продлятся до первой половины мая 2025 года", – говорится в сообщении.

Украинские пограничники советуют выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы.

Также сообщалось, что 8 апреля заработал пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" на украинско-венгерской границе.

В январе компания "Автомагистраль-Юг" завершила модернизацию автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенне" на границе с Польшей.