У Туреччині відпустять понад сотню студентів, затриманих під час протестів

Турецькі суди в четвер, 10 квітня, постановили звільнити щонайменше 107 студентів, заарештованих під час масових протестів проти ув'язнення популярного мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це агентству AFP повідомив адвокат Ферхат Гузель, який представляє інтереси затриманих, пише "Європейська правда".

За словами Гузеля, два суди у Стамбулі в четвер постановили звільнити 107 затриманих студентів. Крім того, були скасовані домашні арешти для ще 25 студентів.

Загалом за час антиурядових протестів у Туреччині були затримані близько 2000 людей, зокрема понад 300 студентів.

Через нестачу місць у турецьких вʼязницях затриманих часто відвозили в інші міста, тому їхні рідні часто не знали, де ті перебувають.

Затримання мера Стамбула Імамоглу – головного політичного конкурента президента Реджепа Таїпа Ердогана – викликало хвилю масових протестів, які влада жорстко придушила, заарештувавши майже дві тисячі осіб, у тому числі сотні студентів.

Опозиційна Республіканська народна партія висунула Імамоглу своїм кандидатом на президентських виборах 2028 року. Вона також заохочує рух бойкоту проти компаній і підприємств, які вважаються близькими до турецького уряду.

Крім того, турецька опозиція закликає до дострокових виборів.

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