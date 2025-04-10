В Турции отпустят более сотни студентов, задержанных во время протестов

Турецкие суды в четверг, 10 апреля, постановили освободить по меньшей мере 107 студентов, арестованных во время массовых протестов против заключения популярного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом агентству AFP сообщил адвокат Ферхат Гузель, который представляет интересы задержанных, пишет "Европейская правда".

По словам Гузеля, два суда в Стамбуле в четверг постановили освободить 107 задержанных студентов. Кроме того, были отменены домашние аресты для еще 25 студентов.

Всего за время антиправительственных протестов в Турции были задержаны около 2000 человек, в том числе более 300 студентов.

Из-за нехватки мест в турецких тюрьмах задержанных часто отвозили в другие города, поэтому их родные часто не знали, где те находятся.

Задержание мэра Стамбула Имамоглу – главного политического конкурента президента Реджепа Тайипа Эрдогана – вызвало волну массовых протестов, которые власти жестко подавили, арестовав почти две тысячи человек, в том числе сотни студентов.

Оппозиционная Республиканская народная партия выдвинула Имамоглу своим кандидатом на президентских выборах 2028 года. Она также поощряет движение бойкота против компаний и предприятий, которые считаются близкими к турецкому правительству.

Кроме того, турецкая оппозиция призывает к досрочным выборам.

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