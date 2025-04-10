Премʼєр Франції дасть свідчення в парламенті через скандал з домаганнями у школі

Французькі депутати з комісії з розслідування сексуального та фізичного насильства в католицькій школі Нотр-Дам-де-Бетаррам, яку відвідували діти нинішнього премʼєра Франсуа Байру, заслухають його свідчення 14 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Байру заслухає парламентська комісія з розслідування насильства в школах, яка була створена після скандалу в католицькій школі Нотр-Дам де Бетаррам. У 1998 році проти колишнього директора цієї школи та священника було розпочато офіційне розслідування у справі про ймовірне зґвалтування учениці.

Французького премʼєра звинувачують в тому, що він знав про акти насильства в Бетаррамі, коли був міністром освіти Франції – хоча офіційно заперечує це.

Заслухані в парламентському комітеті свідки, однак, кажуть, що Байру було про це відомо.

Приміром, колишній поліцейський під час свідчення під присягою заявив, що суддя розповів йому про "втручання" Франсуа Байру під час розслідування зґвалтування з боку священнослужителя у школі в 1998 році.

Після публікації у ЗМІ на початку року увага до подій у Нотр-Дам де Бетаррам поновилась, і в парламенті було створено комісію, яка отримала 200 скарг на фізичне насильство або сексуальні домагання з боку працівників школи.

За інформацією BFMTV, ці нові скарги стосуються 14 священиків, а також чотирьох мирян, зокрема трьох керівників. Водночас за всіма справами сплив термін давності, тож притягнути винних у судовому порядку не вдасться.