Премьер Франции даст показания в парламенте из-за скандала с домогательствами в школе

Французские депутаты из комиссии по расследованию сексуального и физического насилия в католической школе Нотр-Дам-де-Бетаррам, которую посещали дети нынешнего премьера Франсуа Байру, заслушают его показания 14 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Байру заслушает парламентская комиссия по расследованию насилия в школах, которая была создана после скандала в католической школе Нотр-Дам де Бетаррам. В 1998 году против бывшего директора этой школы и священника было начато официальное расследование по делу о предполагаемом изнасиловании ученицы.

Французского премьера обвиняют в том, что он знал об актах насилия в Бетарраме, когда был министром образования Франции – хотя официально отрицает это.

Заслушанные в парламентском комитете свидетели, однако, говорят, что Байру было об этом известно.

К примеру, бывший полицейский во время показаний под присягой заявил, что судья рассказал ему о "вмешательстве" Франсуа Байру во время расследования изнасилования со стороны священнослужителя в школе в 1998 году.

После публикации в СМИ в начале года внимание к событиям в Нотр-Дам де Бетаррам возобновилось, и в парламенте была создана комиссия, которая получила 200 жалоб на физическое насилие или сексуальные домогательства со стороны работников школы.

По информации BFMTV, эти новые жалобы касаются 14 священников, а также четырех мирян, в том числе трех руководителей. В то же время по всем делам истек срок давности, поэтому привлечь виновных в судебном порядке не удастся.