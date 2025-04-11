Німеччина не відмовиться від планів закупівлі винищувачів F-35

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина "природно продовжить купувати військову техніку на американському ринку" і не відмовлятиметься від літаків F-35.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, передає "Європейська правда".

Пісторіус відкинув критику щодо закупівлі винищувача F-35 через погрози президента США Дональда Трампа, наприклад, щодо Гренландії.

"Я не знаю жодної країни, яка б відмовилася від своїх контрактів на постачання F-35, і я думаю, що це правильно", – сказав він.

Міністр наголосив, що F-35 – це багатонаціональний проєкт, в який залучені 8 країн, з яких 5 – європейські. Також 14 країн НАТО використовують або будуть використовувати ці літаки.

"Ніхто не може заперечувати, що в таких контрактах є невизначеності. Але альтернатива, вихід з них зараз, коштуватиме мільярди", – попереджає Пісторіус.

"В той же час, у нас немає інших літаків для спільного використання ядерної зброї в НАТО", – зазначає він.

Пісторіус не поділяє занепокоєння, що США можуть дистанційно вимкнути літаки в надзвичайній ситуації. "Наші експерти кажуть мені, що такого вимикача не існує", – сказав міністр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.

За словами посадовців, в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.

На цьому тлі деякі держави Альянсу вже заявили, що переглянуть плани придбання американських винищувачів пʼятого покоління F-35 через побоювання стосовно позиції США.