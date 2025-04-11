Германия не откажется от планов закупки истребителей F-35

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия "естественно продолжит покупать военную технику на американском рынке" и не будет отказываться от самолетов F-35.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, передает "Европейская правда".

Писториус отверг критику по закупке истребителя F-35 из-за угроз президента США Дональда Трампа, например, по Гренландии.

"Я не знаю ни одной страны, которая бы отказалась от своих контрактов на поставку F-35, и я думаю, что это правильно", – сказал он.

Министр подчеркнул, что F-35 – это многонациональный проект, в который вовлечены 8 стран, из которых 5 – европейские. Также 14 стран НАТО используют или будут использовать эти самолеты.

"Никто не может отрицать, что в таких контрактах есть неопределенности. Но альтернатива, выход из них сейчас, будет стоить миллиарды", – предупреждает Писториус.

"В то же время, у нас нет других самолетов для совместного использования ядерного оружия в НАТО", – отмечает он.

Писториус не разделяет беспокойства, что США могут дистанционно выключить самолеты в чрезвычайной ситуации. "Наши эксперты говорят мне, что такого выключателя не существует", – сказал министр.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО.

По словам чиновников, в рамках потенциального изменения политики США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если эта страна не достигла порогового уровня расходов на оборону.

На этом фоне некоторые государства Альянса уже заявили, что пересмотрят планы приобретения американских истребителей пятого поколения F-35 из-за опасений относительно позиции США.