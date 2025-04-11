Количество нелегальных пересечений границы с Европой сократилось на треть

В первом квартале этого года количество нелегальных пересечений границ Европы сократилось более чем на 30%, то есть почти на 34 тысячи человек, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщило Politico пограничное агентство ЕС Frontex, передает "Европейская правда".

Представитель Frontex Крис Боровски заявил, что организация не может сделать окончательного вывода, почему такое массовое сокращение произошло за первые три месяца года, но "очевидно, что тенденция к снижению, которая наблюдалась в прошлом году, продолжается".

В последние месяцы Европейский Союз угрожал ужесточить миграционное законодательство: речь идет о плане оптимизации депортаций, ужесточении наказаний для мигрантов, которым было отказано в выезде из ЕС, и создании так называемых центров возвращения в странах за пределами ЕС для размещения людей, ожидающих депортации.

Frontex зафиксировал сокращение на всех основных миграционных маршрутах в ЕС. Наиболее значительное сокращение, на 64%, произошло через Албанию, Сербию, Черногорию и Северную Македонию.

"Во многих местах мы видим результаты более активных действий по борьбе с организованными преступными сетями контрабандистов и сотрудничества с Frontex, особенно на Балканах", – сказал Боровски.

Благодаря недавним изменениям в соглашениях с различными третьими странами, Frontex теперь работает на границах между третьими странами, пояснил он.

Наиболее загруженным был маршрут через Грецию, Кипр и Болгарию, даже несмотря на 29-процентное падение с начала года.

Тысячи людей продолжают совершать опасные переходы по суше и морю. По оценкам Международной организации по миграции, в первом квартале 2025 года на море погибли 385 человек, тогда как в 2024 году – около 2300 человек.

Как сообщалось, Греция может потерять финансирование от Frontex, поскольку пограничное агентство ЕС расследует 12 открытых дел о потенциальных нарушениях прав человека мигрантов на ее границах, что является наибольшим количеством расследований, которые ведутся в отношении стран-членов.

В январе 2025 года Европейский суд по правам человека признал греческие власти виновными в проведении систематических "выталкиваний" мигрантов и нарушении законодательства о правах человека в этом процессе. Ранее ЕС призвал Грецию расследовать обвинения в том, что власти страны бросают мигрантов в море и депортируют их.