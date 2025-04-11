Зеленський та Гегсет візьмуть участь у "брюссельському Рамштайні" по відеозв’язку
Новини — П'ятниця, 11 квітня 2025, 10:13 — , з Брюсселя
Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет візьмуть участь у засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі 11 квітня за допомогою відеозв’язку.
Про це повідомив журналістам міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком засідання, передає кореспондент "Європейської правди".
Гегсет не зміг взяти участь у засіданні Контактної групи особисто, але доєднається по відеозв’язку, сказав Пісторіус.
"Сьогодні буде представлено близько 40 країн, в тому числі і США, які будуть представлені тут делегацією. Наш американський колега Піт Гегсет приєднається до нас у цифровому форматі. Я особливо радий цьому, як і президент України Володимир Зеленський", – повідомив Борис Пісторіус.
Він повідомив, що Зеленський також доєднається до засідання за відеозв’язком.
Раніше ЗМІ повідомили, що очільник Пентагону Піт Гегсет може проігнорувати засідання "Рамштайну" з підтримки України.
Нагадаємо, що засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбувається в Брюсселі 11 квітня під головуванням Великої Британії та Німеччини.
Попереднє засідання – перше після зміни адміністрації США – також відбулося у Брюсселі 12 лютого і було очолене Великою Британією. На тому "Рамштайні" Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО можливим підсумком мирного врегулювання війни.
Попередні зустрічі "Рамштайну" за адміністрації Джо Байдена проходили під головуванням США.