Зеленський та Гегсет візьмуть участь у "брюссельському Рамштайні" по відеозв’язку

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет візьмуть участь у засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі 11 квітня за допомогою відеозв’язку.

Про це повідомив журналістам міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком засідання, передає кореспондент "Європейської правди".

Гегсет не зміг взяти участь у засіданні Контактної групи особисто, але доєднається по відеозв’язку, сказав Пісторіус.

"Сьогодні буде представлено близько 40 країн, в тому числі і США, які будуть представлені тут делегацією. Наш американський колега Піт Гегсет приєднається до нас у цифровому форматі. Я особливо радий цьому, як і президент України Володимир Зеленський", – повідомив Борис Пісторіус.

Він повідомив, що Зеленський також доєднається до засідання за відеозв’язком.

Раніше ЗМІ повідомили, що очільник Пентагону Піт Гегсет може проігнорувати засідання "Рамштайну" з підтримки України.

Нагадаємо, що засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбувається в Брюсселі 11 квітня під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Попереднє засідання – перше після зміни адміністрації США – також відбулося у Брюсселі 12 лютого і було очолене Великою Британією. На тому "Рамштайні" Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО можливим підсумком мирного врегулювання війни.

Попередні зустрічі "Рамштайну" за адміністрації Джо Байдена проходили під головуванням США.