Зеленский и Гегсет примут участие в "брюссельском Рамштайне" по видеосвязи

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе 11 апреля с помощью видеосвязи.

Об этом сообщил журналистам министр обороны Германии Борис Писториус перед началом заседания, передает корреспондент "Европейской правды".

Гегсет не смог принять участие в заседании Контактной группы лично, но присоединится по видеосвязи, сказал Писториус.

"Сегодня будет представлено около 40 стран, в том числе США, которых будет представлять здесь делегация. Наш американский коллега Пит Хегсет присоединится к нам в цифровом формате. Я особенно рад этому, как и президент Украины Владимир Зеленский", – сообщил Борис Писториус.

Он сообщил, что Зеленский также примет участие во встрече по видеосвязи.

Ранее СМИ сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет может проигнорировать заседание "Рамштайна" по поддержке Украины.

Напомним, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе 11 апреля под председательством Великобритании и Германии.

Предыдущее заседание – первое после смены администрации США – также состоялось в Брюсселе 12 февраля, под председательством Великобритании. На том "Рамштайне" Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые были до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО возможным итогом мирного урегулирования войны.

Предыдущие встречи "Рамштайна" при администрации Джо Байдена проходили под председательством США.