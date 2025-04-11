Германия анонсировала пакет помощи Украине со 100 тысячами снарядов и четырьмя IRIS-T
Министр обороны Германии Борис Писториус объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Писториус заявил в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, его цитирует n-tv.
Как отметил немецкий министр, в пакет также войдут 15 боевых танков Leopard 1, разведывательные беспилотники и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов.
Писториус также рассказал о перспективах приобретения в последующие годы новых систем IRIS-T, а также о поставке 1100 дополнительных радаров наземного наблюдения.
Напомним, заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе 11 апреля под председательством Великобритании и Германии.
Предыдущее заседание – первое после смены администрации США – также состоялось в Брюсселе 12 февраля и было возглавлено Великобританией.
На том "Рамштайне" министр обороны США Пит Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО возможным итогом мирного урегулирования войны.
Предыдущие встречи "Рамштайна" при администрации Джо Байдена проходили под председательством США.