Президент Естонії: збільшити свої витрати на оборону повинні великі країни ЄС

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що збільшити свої витрати на оборону повинні передусім великі країни ЄС.

Про це він сказав в інтерв'ю Vikerraadio, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Каріс визнав, що серед країн, віддалених від цього регіону, зростає розуміння того, що російська агресія може торкнутися і їх. Збільшення витрат цими країнами матиме набагато більший ефект, ніж навіть значне підвищення витрат Естонією, враховуючи меншу економіку останньої, зазначив він.

"Ми маємо на увазі Європу загалом, великі країни якої повинні зробити свій внесок. Ми [в Естонії] можемо збільшити наші витрати на оборону навіть до 10 відсотків, але, по суті, це суттєво не покращить загальну європейську обороноздатність. Це означає, що нам потрібно говорити з цими великими країнами", – сказав Каріс.

Президент Каріс додав, що останнім часом він спостерігав зміни у ставленні країн, більш віддалених від східного флангу і України.

"Загальне відчуття зараз таке, що люди більше не стурбовані лише тим, хто у Східній Європі може бути наступним, а скоріше тим, що війна може раптово дійти і до них", – зазначив він.

Щодо того, чому Європа не може повністю і негайно взяти на себе відповідальність, від якої відступають США, Каріс сказав, що це тому, що у ЄС кожна країна приймає свої власні рішення.

"Це найвищий рівень дипломатії – як змусити різні країни працювати разом, і, на жаль, завжди доводиться йти на компроміси", – зазначив президент.

За його словами, оскільки ЄС не відомий своїми швидкими діями, необхідно використовувати так звані "коаліції рішучих".

"Ці можливості потрібно використовувати замість того, щоб загрузнути в ідеї, що у нас є тільки одна інституція, через яку можна щось зробити. Зрештою, ми повинні дійти до того, щоб європейська економіка могла розвиватися, а Європа була захищена", – сказав президент Естонії.

Естонія витратила 3,43% свого ВВП на оборону в 2024 році, що є другим найвищим показником в ЄС після Польщі, і навіть трохи більше, ніж США.

Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо наполіг, що усі держави-союзниці мають взяти зобов’язання підняти оборонні витрати до 5% від ВВП.

Уряд Італії планує протягом найближчих місяців оприлюднити плани збільшення оборонних витрат, які дозволять країні досягти цільового показника НАТО у 2% ВВП.

Іспанія у 2025 році витратить на оборону додаткові 2,08 млрд євро шляхом перерозподілу коштів на закупівельні контракти Міністерства оборони.