Президент Эстонии: увеличить свои расходы на оборону должны крупные страны ЕС

Президент Эстонии Алар Карис считает, что увеличить свои расходы на оборону должны прежде всего крупные страны ЕС.

Об этом он сказал в интервью Vikerraadio, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Карис признал, что среди стран, отдаленных от этого региона, растет понимание того, что российская агрессия может коснуться и их. Увеличение расходов этими странами будет иметь гораздо больший эффект, чем даже значительное повышение расходов Эстонией, учитывая меньшую экономику последней, отметил он.

"Мы имеем в виду Европу в целом, крупные страны которой должны внести свой вклад. Мы [в Эстонии] можем увеличить наши расходы на оборону даже до 10%, но это существенно не улучшит общую европейскую обороноспособность. Это означает, что нам нужно говорить с крупными странами", – сказал Карис.

Президент Карис добавил, что в последнее время он наблюдал изменения в отношении стран, более удаленных от восточного фланга и Украины.

"Общее ощущение сейчас такое, что люди больше не обеспокоены только тем, кто в Восточной Европе может быть следующим, а скорее тем, что война может внезапно дойти и до них", – отметил он.

По поводу того, почему Европа не может полностью и немедленно взять на себя ответственность, от которой отступают США, Карис сказал, что это потому, что в ЕС каждая страна принимает свои собственные решения.

"Это самый высокий уровень дипломатии – как заставить разные страны работать вместе, и, к сожалению, всегда приходится идти на компромиссы", – отметил президент.

По его словам, поскольку ЕС не известен своими быстрыми действиями, необходимо использовать так называемые "коалиции решительных".

"Эти возможности нужно использовать вместо того, чтобы погрязнуть в идее, что у нас есть только одна институция, через которую можно что-то сделать. В конце концов, мы должны дойти до того, чтобы европейская экономика могла развиваться, а Европа была защищена", – сказал президент Эстонии.

Эстония потратила 3,43% своего ВВП на оборону в 2024 году, что является вторым самым высоким показателем в ЕС после Польши и даже немного больше, чем США.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио настоял, что все государства-союзники должны взять обязательство поднять оборонные расходы до 5% от ВВП.

Правительство Италии планирует в течение ближайших месяцев обнародовать планы увеличения оборонных расходов, которые позволят стране достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

Испания в 2025 году потратит на оборону дополнительные 2,08 млрд евро путем перераспределения средств на закупочные контракты Министерства обороны.