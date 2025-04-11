Глава МЗС Молдови пояснив, чому з країни не видворяють посла РФ

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой пояснив, чому офіційний Кишинів не видворяє з країни посла РФ Олега Озерова.

Заяву очільника молдовського МЗС наводить IPN, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Попшой, видворення російського посла з Молдови було б "ескалацією", наслідки якої "важко оцінити".

"Ми можемо отримати не симетричну відповідь від Російської Федерації, а асиметричну, на економічному фронті, на фронті нашої діаспори, або навіть гірше. Тому ми маємо бути обережними", – сказав міністр.

Попшой також розповів, що в посольстві Молдови в Москві наразі залишилося лише четверо дипломатів, а кількість російських дипломатів, акредитованих у Кишиневі, ненабагато більша.

"У посольстві Республіки Молдова в Москві залишилося чотири дипломати, і в Кишиневі російських дипломатів не так багато. Допоміжний персонал може бути найнятий із країни проживання. Це природна практика, але вони не можуть виконувати дипломатичні функції", – уточнив він.

Як відомо, Міністерство закордонних справ Молдови 31 березня оголосило про вислання з країни трьох працівників посольства Росії.

Росія у відповідь видворила трьох молдовських дипломатів.