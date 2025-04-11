Глава МИД Молдовы объяснил, почему из страны не выдворяют посла РФ

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой объяснил, почему официальный Кишинев не выдворяет из страны посла РФ Олега Озерова.

Заявление главы молдовского МИД приводит IPN, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Попшой, выдворение российского посла из Молдовы было бы "эскалацией", последствия которой "трудно оценить".

"Мы можем получить не симметричный ответ от Российской Федерации, а асимметричный, на экономическом фронте, на фронте нашей диаспоры, или даже хуже. Поэтому мы должны быть осторожными", – сказал министр.

Попшой также рассказал, что в посольстве Молдовы в Москве пока осталось только четверо дипломатов, а количество российских дипломатов, аккредитованных в Кишиневе, ненамного больше.

"В посольстве Республики Молдова в Москве осталось четыре дипломата, и в Кишиневе российских дипломатов не так много. Вспомогательный персонал может быть нанят из страны проживания. Это естественная практика, но они не могут выполнять дипломатические функции", – уточнил он.

Как известно, Министерство иностранных дел Молдовы 31 марта объявило о высылке из страны трех сотрудников посольства России.

Россия в ответ выдворила трех молдовских дипломатов.