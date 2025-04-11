У Міноборони Німеччини розповіли, що ще увійде у великий пакет допомоги Україні

Міноборони Німеччини розкрило детальний зміст пакета військової допомоги Україні, про який говорив міністр Борис Пісторіус.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У відомстві пояснили, що для подальшої військової підтримки України Німеччина виділила понад 11 мільярдів євро на найближчі роки до 2029 року.

"Нам потрібна сильна у військовому плані Україна. Тільки тоді переговорний процес може привести до довготривалого і справедливого мирного рішення", – пояснює Борис Пісторіус зобов'язання Німеччини.

Додаткові бюджетні кошти будуть інвестовані в додаткові системи протиповітряної оборони різної дальності та керовані ракети, боєприпаси та запасні частини.

Окрім 4 зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, 300 керованих ракет, 15 бойових танків Leopard 1, розвідувальних безпілотників і додаткових 100 тисяч артилерійських боєприпасів, про які вже повідомляли, до пакета увійдуть:

120 переносних зенітно-ракетних комплексів MANPADS,

25 бойових машин піхоти Marder,

14 артилерійських систем,

100 радарів наземного спостереження,

30 керованих ракет до Patriot.

"Ми також плануємо на середньо-­ і довгострокову перспективу. Наприклад, зараз ми завершуємо домовленості про постачання додаткових систем IRIS-T в найближчі роки. Так само ми вже можемо очікувати на поставку 1100 радарів наземного спостереження", – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбувається в Брюсселі 11 квітня під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Попереднє засідання – перше після зміни адміністрації США – також відбулося у Брюсселі 12 лютого і було очолене Великою Британією.

На тому "Рамштайні" міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО можливим підсумком мирного врегулювання війни.

Попередні зустрічі "Рамштайну" за адміністрації Джо Байдена проходили під головуванням США.