В Минобороны Германии рассказали, что еще войдет в большой пакет помощи Украине

Минобороны Германии раскрыло детальное содержание пакета военной помощи Украине, о котором говорил министр Борис Писториус.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ведомстве пояснили, что для дальнейшей военной поддержки Украины Германия выделила более 11 млрд евро на ближайшие годы до 2029 года.

"Нам нужна сильная в военном плане Украина. Только тогда переговорный процесс может привести к долговременному и справедливому мирному решению", – объясняет Борис Писториус обязательства Германии.

Дополнительные бюджетные средства будут инвестированы в дополнительные системы противовоздушной обороны различной дальности и управляемые ракеты, боеприпасы и запасные части.

Кроме 4 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, 300 управляемых ракет, 15 боевых танков Leopard 1, разведывательных беспилотников и дополнительных 100 тысяч артиллерийских боеприпасов, о которых уже сообщалось, в пакет войдут:

120 переносных зенитно-ракетных комплексов MANPADS,

25 боевых машин пехоты Marder,

14 артиллерийских систем,

100 радаров наземного наблюдения,

30 управляемых ракет к Patriot.

"Мы также планируем на средне-­ и долгосрочную перспективу. Например, сейчас мы завершаем договоренности о поставках дополнительных систем IRIS-T в ближайшие годы. Также мы уже можем ожидать поставку 1100 радаров наземного наблюдения", – сказал Писториус.

Напомним, заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе 11 апреля под председательством Великобритании и Германии.

Предыдущее заседание – первое после смены администрации США – также состоялось в Брюсселе 12 февраля и было возглавлено Великобританией.

На том "Рамштайне" министр обороны США Пит Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО возможным итогом мирного урегулирования войны.

Предыдущие встречи "Рамштайна" при администрации Джо Байдена проходили под председательством США.