Литва намерена выделить Украине 20 млн евро на закупку боеприпасов, заявила министр обороны Довиле Шакалиене.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Руководительница Минобороны Литвы призвала ускорить оказание помощи Украине, поскольку "лето может быть очень тяжелым".

"Например, Литва собирается добавить еще 20 миллионов евро на приобретение боеприпасов, потому что это одна из тех вещей, в которых Украина сейчас очень нуждается", – сказала она.

В июне прошлого года Государственный совет обороны Литвы согласился ежегодно выделять на военную помощь Украине не менее 0,25% от ВВП страны.

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 800 млн евро. Общий объем долгосрочной помощи Литвы Украине превысил 1,5 млрд евро.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Кроме того, Норвегия официально присоединилась к возглавляемой Британией и Латвией "коалиции дронов" для Украины.