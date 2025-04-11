Пісторіус здивувався повідомленнями про низьку придатність німецької зброї до бойових дій

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на публікацію в ЗМІ про те, що солдати на передовій в Україні відчувають кричущі труднощі з поставленими Німеччиною системами озброєння.

Заяву німецького міністра наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Пісторіус, його здивував матеріал Spiegel, в якому йшлося про проблеми з німецькою зброєю, з якими стикаються ЗСУ.

"Я був здивований, коли почув ці повідомлення", – сказав він.

Очільник німецького Міноборони додав, що веде "регулярний діалог з нашими українськими партнерами".

"І мені не відомо про подібні повідомлення або скарги на наше обладнання", – додав він.

Варто зазначити, що раніше Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України, до якого, зокрема, увійдуть чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T.